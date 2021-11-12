منصور بن زايد: الفوز يؤكد قوة الدولة وحضورها المتميز عالمياً

المصدر: دبي -البيان

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بارك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات بفوز دولتنا باستضافة مؤتمر #COP28 في 2023، معتبراً أن هذا النجاح يؤكد قوة الدولة وحضورها المتميز على المستوى العالمي.

ودوّن سموه على حسابه الرسمي في «تويتر»: «إنجاز جديد تضيفه دولة الإمارات إلى سجلها الحافل بالنجاحات المشهودة باستضافة مؤتمر المناخ #COP28 في عام 2023.. نبارك للقيادة الرشيدة وشعب دولتنا الحبيبة هذا النجاح الذي يؤكد قوة الدولة وحضورها المتميز على المستوى العالمي».

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