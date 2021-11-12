طحنون بن محمد: الفوز يؤشر على مكانة الإمارات في المحافل الدولية

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، أن فوز دولة الإمارات باستضافة مؤتمر ⁦المناخ⁩ «COP28» في عام 2023 حدثٌ يؤشر بوضوح على ثِقَل المكانة التي بلغتها الإمارات في المحافل الدولية، جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه الرسمي في «تويتر»: «فوز دولة الإمارات باستضافة مؤتمر ⁦المناخ⁩ «COP28» في عام 2023 حدثٌ يؤشر بوضوح على ثِقَل المكانة التي بلغتها الإمارات في المحافل الدولية، ويكشف عن مستوى ثقة العالم في قدراتها كشريك دولي قادر على صنع الحضارة وتوجيهها من أجل خير البشرية».

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