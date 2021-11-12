حمدان بن محمد: الإمارات ملتزمة تجاه العمل المناخي العالمي لحماية كوكب الأرض

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أن دولة الإمارات ستبقى ملتزمة تجاه العمل المناخي العالمي لحماية كوكب الأرض. وأضاف سموه: إن فوز الإمارات باستضافة المؤتمر العالمي للمناخ COP28 عام 2023 اختيار مستحق لدولتنا.

جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه الرسمي في «تويتر»: «نبارك لدولة الإمارات فوزها باستضافة أهم مؤتمر عالمي للمناخ COP28 في عام 2023.. اختيار مستحق لدولتنا.. وسنضع كل إمكانياتنا لإنجاح المؤتمر.. وستبقى دولة الإمارات ملتزمة تجاه العمل المناخي العالمي لحماية كوكب الأرض».

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