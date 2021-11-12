حمدان بن زايد: إنجاز جديد يعزز جهودنا الاستثنائية في المجال البيئي

المصدر: دبي - البيان

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بارك سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة لدولة الإمارات فوزها باستضافة مؤتمر المناخ COP28 في عام 2023، وأضاف سموه: إنجاز جديد يعزز جهودنا الاستثنائية في المجال البيئي.

جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه الرسمي في «تويتر»: «نبارك لدولة الإمارات فوزها باستضافة مؤتمر المناخ COP28 في عام 2023، إنجاز جديد يعزز جهودنا الاستثنائية في المجال البيئي، ومواجهة تغيرات المناخ والتكيف مع آثارها، واثقون من استضافة حدث عالمي ناجح وغير مسبوق، وتعزيز دورنا الفاعل لمواجهة هذا التهديد العالمي».

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