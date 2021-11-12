وزراء: الفوز باستضافة «COP28» دليل على ثقة العالم بريادة الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي وزراء أن فوز دولة الإمارات باستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 28» في عام 2023، يعتبر دليلاً على ثقة العالم بريادة الدولة في الاستدامة، وأن استضافة الحدث يعزز القدرة على استقطاب المزيد من الاستثمارات إلى الدولة، وستسهم في تعزيز جهود رواد الأعمال.

جاء ذلك خلال تدوينات عبر حساباتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة: «إنجازٌ جديد يُضاف إلى سجل #الإمارات الزاخر، باختيارها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «#COP28» في عام 2023. هذا الحدث سيُسهم في تعزيز جهود رواد الأعمال، وأصحاب المشاريع المبتكرة المُهتمين بالمناخ».

استقطاب

من جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: «نبارك لدولة الإمارات والقيادة الرشيدة فوزها باستضافة مؤتمر #COP28... هذا دليل على ثقة العالم بريادتنا في مجال الاستدامة... ستعزز استضافتنا لهذا الحدث قدرتنا في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة الإمارات، التي رسخت مكانتها منصة عالمية للأعمال».

كما قالت معالي سارة يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة: «نهنئ القيادة الرشيدة وشعب الإمارات اختيار الدولة لاستضافة مؤتمر COP28 لعام 2023. يأتي هذا الإنجاز الوطني النوعي تأكيداً على جهود الإمارات في مواجهة تحدي التغير المناخي وصنع مستقبل أفضل للإنسانية. الإمارات كانت وستزال ملتزمة بتنمية اقتصاد مستدام يراعي حماية صحة كوكبنا».

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