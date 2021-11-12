مجلس إدارة «المعاشات» يقر ميزانية 2022

المصدر: أبوظبي - البيان

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ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية اجتماع المجلس، الذي انعقد، أمس، بمقر الهيئة في أبوظبي، وأقر المجلس خلال الاجتماع ميزانية الهيئة لعام 2022. وشرع المجلس في مناقشة جدول الأعمال حيث صادق على محضر اجتماعه السابق، واطلع على الإجراءات المتخذة من جانب إدارة الھیئة بشأن تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه، كما صادق على القرارات والتوصيات الصادرة عن بعض اللجان المنبثقة عنه، وهي: لجنة الاستثمار، ولجنة التدقيق الداخلي والمخاطر، كما اعتمد المجلس تحديث ميثاق عمله ومواثيق العمل الخاصة باللجان المتفرعة منه.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع التحديثات على جدول الصلاحيات والمسؤوليات المالية والإدارية، كما استمع لعرض عن مستجدات مشروع التحول الرقمي للهيئة والخطوات المنجزة في هذا الإطار، كما ناقش المجلس المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

ومن الجدير بالذكر أن إحصاءات الهيئة عن شهر أكتوبر 2021 تشير إلى ارتفاع عدد جهات العمل المسجلة في الهيئة إلى 7,072 مقارنة بنحو 6,072 جهة عمل في أكتوبر 2020، كما ارتفع عدد المشتركين إلى 86,360 مقارنة بنحو 84,940 مشتركاً عن نفس الفترة من العام الماضي.

كما تشير الإحصاءات إلى ارتفاع عدد المتقاعدين إلى 25,367 مقارنة بنحو 24,585 متقاعداً عن أكتوبر 2020، كما بلغ عدد المستحقين 17,832 مقارنة بنحو 15,742 مستحقاً عن نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى مستوى النفقات التأمينية تكشف إحصاءات الهيئة عن أن قيمة النفقات التأمينية للمشمولين بقانون المعاشات بلغت خلال أكتوبر 2021 نحو 390,034,699 درهماً مقارنة بنحو 306,773,359 درهماً عن نفس الفترة من أكتوبر 2020.

وعلى مستوى الإيرادات التأمينية توضح الإحصاءات أن قيمة الإيرادات التأمينية لشهر أكتوبر 2021 بلغت نحو 375,597,892 درهماً مقارنة بنحو 371,595,260 درهماً عن نفس الفترة من أكتوبر 2020.

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