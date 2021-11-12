رئيس بوروندي يزور جامع الشيخ زايد الكبير

المصدر: أبوظبي - وام

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زار الرئيس إيفاريست ندايشيمي، رئيس جمهورية بوروندي، والوفد المرافق أمس جامع الشيخ زايد الكبير، يرافقه عبدالله حسن الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية أوغندا، السفير غير مقيم لدى بوروندي، وذلك على هامش زيارته الحالية للبلاد.

واصطحبهم الدكتور يوسف العبيدلي مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير في جولة للاطلاع على مرافق الجامع، وعلى ما يحويه ويقدمه مركز الزوار من منظومة متكاملة وخدمات مميزة لمرتادي الجامع من مختلف الثقافات، وعلى التجربة الفريدة التي دشنها المركز «درب التسامح»، التي تأخذ مرتادي الجامع بمختلف ثقافاتهم في رحلة استكشاف استثنائية، من خلال سرد مصور لأقسام الدرب الثلاثة، التي تروي مسيرة إنجاز رائدة في مجال التعايش والتسامح، وفتح قنوات الحوار الحضاري بين مختلف ثقافات العالم.

وتجول الرئيس إيفاريست ندايشيمي والوفد المرافق في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث تعرفوا من خلال أحد الأخصائيين الثقافيين على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، والمنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم، وعلى تاريخ تأسيس الصرح الكبير، وجماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه، وما يحويه من مقتنيات فريدة، وأروع ما جادت به الحضارة الإسلامية على مر العصور من فنون وتصاميم هندسية التقت على اختلافها وتنوعها في تصميم الجامع، لتعكس جمال انسجام الثقافات وتناغمها في عمل إبداعي واحد.

وفي ختام الزيارة تم إهداء ضيف الجامع نسخة من كتاب «فضاءات من نور»، أحد إصدارات مركز جامع الشيخ زايد الكبير، الذي يضم عدداً من الصور المتميزة والفائزة بجائزة «فضاءات من نور» للتصوير الضوئي التي ينظمها المركز بشكل دوري، وتبرز جماليات العمارة الإسلامية في الجامع، بالإضافة إلى إهدائه نسخة من كتاب «بيوت الله»، الذي يتناول عمارة الجوامع في التاريخ الإسلامي، بما فيها جامع الشيخ زايد الكبير.

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