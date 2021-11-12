الإمارات تستضيف الاجتماع الدولي للجنة جودة الأسلحة والذخائر

المصدر: أبوظبي ـ وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة الاجتماع الـ35 للجنة «CIP» الدولية لجودة صناعة الأسلحة والذخائر ومقرها العاصمة البلجيكية بروكسل وتضم في عضويتها 14 دولة.

وأكد اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي أهمية تطوير شراكات فاعلة مع الشركاء الدوليين، مشيداً باستمرارية النجاح والتميز الذي تحققه دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات ومن بينها مجال العمل الشرطي والأمني والذي أصبحت تتصدر فيه موقع الريادة والتميز العالمي.

وكانت شرطة أبوظبي «ممثلة في قطاع شؤون الأمن والمنافذ» قد تسلمت رئاسة اللجنة في الاجتماع الذي عقد بمدينة ليون الفرنسية في 2018 وانتهت رئاسة الدولة لأعمال اللجنة بعد استضافة إمارة أبوظبي للاجتماع الرسمي الـ35 للجنة والذي عقد في فندق فيرمونت باب البحر واختتم بتسليم الجمهورية المجرية رئاسة الدورة المقبلة لأعمال اللجنة لحين استضافتها الاجتماع الرئيسي للجنة في 2023.

وأوضح العميد خميس راشد الكعبي مدير إدارة الأدلة الجنائية، رئيس الوفد أن دولة الإمارات العربية المتحدة استوفت جميع المتطلبات وتجهيز المختبرات الباليستية عند التحضير للانضمام إلى لجنة C.I.P لفحص جودة الأسلحة والذخائر في عام 2008 وأسفرت تلك المجهودات عن انضمام دولة الإمارات كعضو دائم في اللجنة في عام 2010 منوهاً إلى أن دولة الإمارات العضو والممثل الوحيد في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط بهذه اللجنة.

وذكر أنه منذ اعتماد مركز أبوظبي لفحص جودة الأسلحة والذخائر بشرطة أبوظبي بتوجيهات من مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ لم يألُ جهداً في سبيل تطبيق إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بتصنيع الأسلحة والذخائر في الدولة حرصاً على سلامة وأمن مستخدميها والتي تأتي في المقام الأول من أهداف اللجنة الدائمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز