مبادرة لتوزيع كسوة الشتاء على الطلبة في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

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نفذ مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية مبادرة «كسوة الشتاء للطلبة» بالتعاون مع مؤسسة منار الإيمان الخيرية ومصنع «سوكس فاكتوري»، حيث تهدف المبادرة إلى إبراز الدور الرئيسي للمنشآت الخاصة في تنفيذ البرامج والمبادرات الخاصة وربطها مع مؤسسات النفع العام والمجتمع ككل لتحقيق الاستدامة.



وثمن ناصر الظفري، الرئيس التنفيذي لمركز عجمان للمسؤولية المجتمعية، التعاون الدائم والمشترك مع جهات النفع العام والمنشآت الخاصة الأمر الذي عزز ثقافة المسؤولية المجتمعية وأسهم في إطلاق مبادرات فعالة، مؤكداً أن مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية حريص على استمرارية التواصل والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والنفع العام بهدف تبني وتطبيق أفضل الممارسات في مجال المسؤولية المجتمعية.



وأكد على أهمية مبادرة «كسوة الشتاء للطلبة» في تعزيز الدور الإيجابي للشركات والمصانع وحثها على المشاركة في المبادرات الخيرية والمجتمعية، ورفع مستوى الوعي لدى قطاع الأعمال بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات بما يدعم الترويج المستمر لها، مع تطبيق مبادئها في عجمان للارتقاء بالرفاه الاجتماعي والاقتصادي طويل الأمد والمستدام في الإمارة.



ووجه ناصر الظفري الشكر إلى مؤسسة منار الإيمان الخيرية على تنفيذ المبادرة وإلى مصنع «سوكس فاكتوري» «على مساهمته الدائمة في المبادرات الخيرية التي تخدم المصلحة العامة وتسهم في ترسيخ مبادئ العمل المجتمعي في إمارة عجمان.



من جانبه قال ناصر بن علي الجنيبي المدير التنفيذي لمؤسسة منار الإيمان الخيرية:»إن المؤسسة تحرص دائماً على تعزيز الشراكة والتعاون مع جميع مؤسسات الدولة، ما يعكس التزامها بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة وبما يتماشى مع الرؤية الوطنية لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة«.



ومن خلال المبادرة يتعاون مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية مع مصنع»سوكس فاكتوري" في منطقة عجمان الحرة والذي يقدم أكثر من 8500 قطعة ملابس لكسوة الشتاء لتوزيعها على مستحقيها من الطلبة.



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