افتتاح معرض قيادة الإمداد المشترك للتميز والابتكارات بوزارة الدفاع

المصدر: أبوظبي- وام

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افتتح العميد ركن خالد جمعة القطان نائب قائد الإمداد المشترك بوزارة الدفاع، المعرض السنوي لقيادة الإمداد المشترك للتميز والابتكارات، الذي يستمر يومين.



ويبرز المعرض الجوانب الإبداعية لمرتب وحدات الإمداد المشترك في مجال البحوث العلمية والابتكارات، التي تسهم في دراسة وتحليل العديد من الموضوعات الاستراتيجية ذات الصلة بالإمداد، إلى جانب تطوير العديد من مفاهيم وإجراءات العمل في القوات المسلحة، والتي تسهم بدورها بصورة كبيرة وفعالة في نجاح التخطيط لعمليات الإمداد.



وأكد العميد ركن خالد جمعة القطان بهذه المناسبة أن تنظيم معرض التميز والابتكارات يهدف إلى نشر الوعي بين منتسبي وحدات الإمداد المشترك بشأن أهمية البحث العلمي والابتكارات بوزارة الدفاع، مشيداً بالدعم الذي تقدمه الجهات المعنية في الوزارة بمجال تعزيز جهود التميز والابتكارات.



وقام نائب قائد الإمداد المشترك بعد ذلك بجولة في منصات المعرض، وتوقف عند الباحثين والمبتكرين، الذين استعرضوا أعمالهم ودعاهم إلى بذل المزيد من الجهد، لإبراز أفكارهم الإبداعية في المستقبل.

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