شرطة أم القيوين تطلق (القيادة الآمنة في الأحوال الجوية المتقلّبة)

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

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أطلقت القيادة العامة لشرطة أم القيوين، ممثلة بإدارة المرور والدوريات، فرع التوعية والإعلام المروري، حملة رئيسة تحت شعار «القيادة الآمنة في الأحوال الجوية المتقلّبة»، ضمن الخطة التشغيلية لعام 2021.



وقال العقيد حميد أحمد سعيد نائب مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة: إنّ تنفيذ الحملة، يأتي تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أم القيوين، في إطار المبادرات الخاصة بتطبيق برامج التوعية المرورية، لبلوغ أعلى مستويات السلامة والوعي المروري لدى أفراد المجتمع ومرتادي الطريق، وجعل الطرق أكثر أمناً وأماناً.





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وبيّن أن تلك الحملة، تهدف إلى التأكد على الأحوال الجوية، وذلك من خلال النشرات الإخبارية، ومواقع الأرصاد الجوية، والقيادة بتوخي وحيطة وحذر، واتباع الأنظمة والقوانين – خصوصاً - أثناء التقلبات المناخية، ونوه بضرورة صلاحية المركبة، واستبدال القطع بالأصلية لإطالة عمر المركبة الافتراضي، كما تم تسليط الضوء على مرحلة دخول فصل الشتاء، وضرورة استبدال مسّاحات الزجاج وفحص مياه المركبة، وذلك لاستخدامها الطارئ أثناء التقلبات الجوية، تجنباً لوقوع الحوادث المرورية.

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