«خلوة الشراكة» تناقش ممارسات تدابير الخدمة المجتمعية

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقدت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في قطاع أمن المجتمع خلوة الشراكة الاستراتيجية مع الشركاء في بيت الشيخ محمد بن خليفة بمدينة العين ضمن التعاون بين شرطة أبوظبي ودائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي وناقش الحضور ضمن جولة السياحة ممارسات تدابير الخدمة المجتمعية والتي تدخل ضمن إطار برامج الخدمة المجتمعية بديلاً عن الأسلوب التقليدي حيث بلغ عدد المنفذين للأحكام القضائية لدى الشركاء 71 شخصاً خلال العام الجاري.



واستعرضت إنجازات إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة خلال العام الحالي، مؤكدة أهمية نظام المراقبة الشرطية الإلكتروني ودور برامج النقاط المرورية في تعديل سلوكيات قائدي المركبات والحد من الحوادث المرورية.



وأشارت إلى استفادة 1001 سائق مركبة مسجلة بحقهم نقاط مرورية في إمارة أبوظبي من دورات تخفيض النقاط المرورية، واسترجاع رخص القيادة خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 ضمن جهود قسم برامج النقاط المرورية.



وذكرت أن الخدمة مستمرة عبر تقنية (الفيديو كونفيرس) التواصل عن بعد في أبوظبي والظفرة والعين بعدة لغات «اللغة العربية والإنجليزية والأوردو» مع توفير خدمات الرد على استفسارات المراجعين، وتسجيل الراغبين في الالتحاق بالبرامج التدريبية، بما يعزز من الارتقاء بمفهوم التواصل مع الجمهور من خلال اتصالهم هاتفياً على رقم بدالة عونك المباشر( 8003333).





تدابير



كما استعرضت نظام المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، وآلية تفعيل التدابير الاحترازية للمحكوم عليهم، ومنعهم من ارتياد أماكن معينة من خلال استخدام تقنية السوار الالكتروني مشيرة إلى أن السوار الإلكتروني للمراقبة الشرطية، يعد برنامجاً تقنياً متكاملاً يمكن من خلاله مراقبة المحكومين الصادرة بحقهم أحكاماً من الجهات القضائية كما يعد وسيلة مهمة لتطبيق أحكام المراقبة على مختلف أنواع القضايا، و لتحديد النطاق الجغرافي والأوقات والقواعد المفروضة على المشمولين بالمراقبة، بناءً على حيثيات الأحكام القضائية، وقرارات النيابة حيث بلغ إجمالي المحكومين بالمراقبة الشرطية الالكتروني 217 محكوماً حتى شهر أكتوبر 2021.



وأشارت إلى أن هذه الخدمات المبتكرة توفر خيارات أكثر فاعلية في عملية الإصلاح وإعادة الدمج المجتمعي للمحافظة على علاقات إيجابية للمحكومين عن طريق استبدال عقوبات الحجز بتدابير اجتماعية تحقق المصلحة المجتمعية، وتعطي الفرصة للمحكومين للتعبير عن سماتهم الإيجابية وعن قدرتهم على التغيير، وإتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال حياتهم.



وحضر الفعالية العقيد أحمد جمعه الخييلي مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بالإنابة والأستاذة منى التميمي مدير بيت محمد بن خليفة أثناء الجولة التعريفية وبرفقة عدد من الضباط وممثلي الجهة الخارجية.

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