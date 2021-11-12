حاكم الشارقة يبحث التعاون مع رئيسة مكتبة الكونغرس الأمريكية

المصدر: الشارقة-البيان

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استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، الدكتورة كارلا هايدن رئيسة مكتبة الكونغرس الأمريكية.



وتناول اللقاء- الذي جرى في دارة الدكتور سلطان القاسمي- عدداً من الموضوعات الثقافية المشتركة بين مؤسسات الشارقة الثقافية ومكتبة الكونغرس الأمريكية.





وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بما يدعم الحركة الثقافية الرائدة لإمارة الشارقة، وتعزيز التواصل مع مختلف المؤسسات الثقافية في شتى أنحاء العالم.



وتطرق اللقاء لتجربة الشارقة الثقافية الرائدة الممتدة لأكثر من أربعين عاماً من العمل على تعزيز العلاقة بين الثقافة والإنسان، من خلال تأسيس المؤسسات الثقافية المتنوعة وتنظيم الفعاليات الثقافية ودعم المثقفين والأدباء وتشجيع المجتمع على التعلم والاطلاع.



كما شمل اللقاء الحديث حول ما تحويه الشارقة من مكتبات متنوعة في كافة مدن ومناطق الإمارة، والتي تضم ملايين الكتب والعناوين لتشكل مصدراً ثقافياً ومرجعاً علمياً للقراء والباحثين.







إشادة



من جانبها أشادت رئيسة مكتبة الكونغرس بما تقوم به الشارقة من جهد ثقافي ملموس، بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، من خلال المناسبات العالمية مثل معرض الشارقة الدولي للكتاب وغيره من المعارض والمؤتمرات، بالإضافة إلى تواصل الشارقة مع مختلف الحضارات في المناسبات الثقافية حول العالم.





وتجول صاحب السمو حاكم الشارقة عقب اللقاء رفقة رئيسة مكتبة الكونغرس والوفد المرافق لها في أرجاء دارة الدكتور سلطان القاسمي، ليتعرفوا على ما تضمه من كنوز ثقافية من مقتنيات سموه حول تاريخ الخليج العربي وإنجازات العلماء المسلمين، بالإضافة إلى مجموعة من صور سموه مع مختلف رؤساء وقيادات الدول والشهادات والجوائز التي نالها طيلة السنوات الماضية.



حضر اللقاء أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وميجان جريجونيس قنصل عام الولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من المسؤولين.

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