أبوظبي تستضيف المؤتمر العربي لتربية النحل 21 نوفمبر

المصدر: أبوظبي - وام

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تستضيف أبوظبي المؤتمر الثالث للجمعية العربية لتربية النحل «ApiArab»، ومعرض تربية النحل وإنتاج العسل ضمن فعاليات «أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي»، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، خلال الفترة من 21 إلى 25 نوفمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.



ويتزامن انعقاد المؤتمر الثالث للجمعية العربية لتربية النحل مع فعاليات مؤتمر أبوظبي للسلامة والأمن الغذائي إحدى الفعاليات الأهم خلال الأسبوع، والذي يشارك فيه نخبة من الخبراء والفنيين والأكاديميين المختصين في الزراعة والأمن الغذائي من مختلف دول العالم، حيث يرفع مؤتمر الجمعية العربية لتربية النحل شعار «التربية المستدامة للنحل بالمناطق القاحلة - رؤى لإدارة المنحل وتربية النحل في المناطق المختلفة في ظل التغير المناخي».



ويناقش المؤتمر عدة محاور منها إدارة المناحل والتحسين الوراثي لنحل العسل وآليات تعزيز القيمة المضافة لمنتجات نحل العسل في المناطق القاحلة، كما سيتم تنظيم العديد من ورش العمل لمناقشة الموضوعات الخاصة بتنمية وتطوير تربية النحل وإنتاج العسل، منها ورشة حول طرق تصنيع أجهزة جمع سم النحل واختبار الأعسال وانتخاب ذكور وملكات النحل.







تبادل المعلومات



ويشارك في المؤتمر نخبة من علماء تربية النحل على مستوى العالم مما يتيح تبادل المعلومات والخبرات وإجراء مناقشات بناءة ومثمرة حول التحديات التي يواجهها النحالون بالبيئات القاحلة، وسبل التغلب عليها للنهوض بقطاع صناعة تربية النحل وإنتاج العسل بالمناطق القاحلة واستدامته.



ويأتي معرض تربية النحل وإنتاج العسل كجزء من الجهود الاستراتيجية، التي تبذلها حكومة أبوظبي لدعم تطوير صناعة وتربية النحل في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يعد الحدث الأكبر إقليمياً والوجهة الأهم لكافة المعنين بتربية النحل وإنتاج العسل في المنطقة.



ويوفر المعرض منصة مهمة للنحالين لعرض منتجاتهم، والاطلاع على أحدث التقنيات في مجال تربية نحل العسل كما يتيح الفرصة للزوار للتعرف على أنواع الأعسال وجودتها وشراء الأفضل منها ويتضمن مختبرات متخصصة لاختبار جودة العسل، بالإضافة إلى العديد من العارضين المتخصصين في تصنيع المعدات الضرورية لتكنولوجيا صناعة تربية النحل وإنتاج العسل.

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