72842 عقد إيجار صدقتها بلدية عجمان إلكترونياً في 8 أشهر

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

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بلغ إجمالي العقود الإيجارية السكنية والتجارية والاستثمارية التي صدقت عبر برنامج تصديق العقود الإلكتروني التابع لدائرة البلدية والتخطيط في عجمان «تصديق» 72842 عقداً، خلال 8 أشهر، ونجح النظام في سرعة إنجاز المعاملات وعدم حاجة المتعامل للذهاب إلى مقر مراكز سعادة المتعاملين التابعة لدائرة البلدية والتخطيط، وبلغ عدد الدعاوى الإيجارية خلال الفترة نفسها 4223 دعوى.



وقال عمار عبدالكريم آل كايد مدير إدارة التنظيم الإيجاري في الدائرة لـ(البيان): نعمل جاهدين لتطوير الخدمات الخاصة بتصديق عقود الإيجار عبر الأنظمة الإلكترونية واستكمالاً للخدمات التي تقدمها إدارة التنظيم الإيجاري للمتعاملين، مشيراً إلى تصديق 72842 عقد إيجار خلال 8 أشهر، لافتاً إلى أنه تم تصديق 43748 عقد إيجار سكني وتصديق 19371 عقداً تجارياً، بينما بلغ عدد العقود الاستثمارية 242 عقداً فيما بلغت قيمة إجمالي العقود المصدقة 1.3 مليار درهم.







سرعة الإنجاز



وأكد مدير إدارة التنظيم الإيجاري بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان سرعة إنجاز المعاملات الخاصة بتصديق العقود الإيجارية والعمل خلال 24 ساعة ويوجد فريق عمل يتابع إنجاز المعاملات خلال الفترة المسائية، لافتاً إلى نجاح نظام «تصديق» خلال جائحة كورونا، مشيراً إلى أن الربط الإلكتروني الذي تم ما بين شركاء الدائرة في كل من دائرة التنمية الاقتصادية أسهم في سرعة إنجاز المعاملات والربط مع شركة عجمان للصرف الصحي، إضافة إلى الربط الداخلي ما بين إدارات الدائرة المعنية بتقديم الخدمات للمستثمرين في إدارة الصحة العامة والبيئة.



وأشار إلى أن نظام «تصديق» أسهم في الحد من الرخص الوهمية بحيث أصبحت جميع المعلومات مدرجة داخل النظام الإلكتروني ومتاحة ما بين الجهات المعنية باستخراج الرخص للأنشطة التجارية والصناعية والمهنية.



وأكد ارتفاع عدد العقود المصدقة خلال العام الحالي وزيادة عدد العقود التجارية والاستثمارية، مشيراً إلى نمو قيمة تداول العقود الإيجارية خلال العام الحالي، حيث تجاوزت 1.3 مليار درهم خلال ثمانية أشهر، بينما بلغت العام الماضي قيمة تداول العقود الإيجارية مليار درهم، لافتاً إلى أن هذا الأمر يعود إلى عودة الأنشطة إلى طبيعتها وانتهاء آثار جائحة كورونا على الأنشطة التجارية المختلفة.

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