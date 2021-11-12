قرية «ديكاثلون » تستضيف المسابقة العالمية للجامعات لتصميم الأبنية المعتمدة على الطاقة الشمسية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، عن بدء استقبال زوار قرية ديكاثلون في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، التي تستضيف الدورة الثانية من المسابقة العالمية للجامعات لتصميم الأبنية المعتمدة على الطاقة الشمسية (ديكاثلون الطاقة الشمسية الشرق الأوسط)، بمشاركة 8 فرق من 12 جامعة حول العالم، حيث تتنافس الفرق في 10 مجالات مختلفة، تشمل: الهندسة المعمارية والهندسة والبناء وإدارة الطاقة وكفاءة الطاقة معايير الراحة وكفاءة أداء الأجهزة المنزلية والنقل المستدام والاستدامة.



وأوضحت أنه بإمكان الجمهور، زيارة القرية والاطلاع على البيوت المبتكرة، التي تشارك بها الفرق الجامعية في المسابقة، وذلك اعتباراً من اليوم إلى 25 نوفمبر الجاري.



وتهدف المسابقة إلى تشجيع طلاب الجامعات على تصميم وبناء وتشغيل نماذج ذكية ومستدامة لمنازل تعمل بالطاقة الشمسية، تتميز بالكفاءة من حيث التكلفة واستهلاك الطاقة، مع التركيز على الحفاظ على البيئة، ومراعاة الظروف المناخية للمنطقة.



وتنظم الهيئة، المسابقة، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في إطار الشراكة بين هيئة كهرباء ومياه دبي، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، مع وزارة الطاقة الأمريكية.



وتتيح إقامة المسابقة في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم في موقع واحد، وفق نظام المنتج المستقل، الفرصة أمام الطلاب والزوار، لزيارة مركز البحوث والتطوير، ومركز الابتكار التابعين للهيئة ضمن المجمّع، علاوة على التعرف إلى مشاريع المنازل الذكية والمستدامة المشاركة.





تنمية مستدامة



وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تسهم المسابقة في إشراك الشباب في عملية التنمية المستدامة، وتشجيعهم على الابتكار، وإتاحة الفرصة لهم لإطلاق قدراتهم الإبداعية، لتطوير حلول مبتكرة، تدعم الجهود العالمية لمواجهة آثار التغير المناخي.

وتكتسب هذه الدورة من المسابقة، أهمية خاصة، حيث تعقد بالتزامن مع إكسبو 2020 دبي، الذي يستضيف العالم تحت شعار «تواصل العقول.. وصنع المستقبل»، وينسجم هذا الشعار وموضوعات إكسبو 2020 دبي: «الاستدامة» و«التنقل» و«الفرص»، تماماً مع أهداف هذه المسابقة العالمية.

وتخصص الهيئة منصة ضمن جناحها في إكسبو 2020 دبي، لعرض نماذج للبيوت التي تشارك بها الفرق في ديكاثلون الطاقة الشمسية الشرق الأوسط هذا العام، إلى جانب المنزل الذكي والمستدام، الذي حقق المركز الأول في الدورة الأولى من المسابقة، التي نظمتها الهيئة عام 2018، للمرة الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا».



وتشارك في الدورة الثانية من المسابقة، الفرق التالية: فريق «كي يو» من جامعة خليفة، وفريق «الشارقة» من جامعة الشارقة، وفريق «ديزرت فينيكس» من كل من جامعة لويزفيل وكليات التقنية العليا في دبي والجامعة الأمريكية في دبي والجامعة الأمريكية في الشارقة، وفريق «هارموني» من الجامعة البريطانية في دبي، وفريق «إستيم» من جامعة «هاريوت وات» في المملكة المتحدة وجامعة «هاريوت وات» في دبي، وفريق «توازن» من أكاديمية مانيبال للتعليم العالي - دبي، وفريق «جو سمارت» من جامعة البحرين، وفريق جامعة جنوب الصين للتكنولوجيا.

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