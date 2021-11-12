«الطاقة والبنية التحتية» تشارك في معرض ومؤتمر «النقل الذكي» واللوجستيات بمصر

المصدر: القاهرة - وام

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شاركت وزارة الطاقة والبنية التحتية في فعاليات الدورة الرابعة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والتحول للنقل الأخضر، تحت شعار «الطريق إلى 2030»، الذي افتتحه عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية مؤخراً، في المركز الدولي للمعارض بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث ترأس وفد الوزارة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل.



ويعد المعرض تجمعاً للمتخصصين في مجال النقل، ويتم خلاله مناقشة وعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات النقل الذكي، ومنصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب الحديثة في قطاع النقل، وكذلك التعرف على الطفرة النوعية والجهود الكبيرة، التي شهدها العالم في جميع مكونات وجوانب هذا القطاع خلال السنوات الماضية.



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بدروه، أكد حسن المنصوري حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على استشراف المستقبل وتعزيز الإبداع في مختلف القطاعات، لا سيما المرتبطة بقطاع النقل الذكي، الذي بدوره يتماشى مع المستهدفات المستقبلية للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأن الوزارة تستهدف وضع محركات أساسية من السياسات والقوانين المرنة المحفزة للتحول التدريجي لمنظومة النقل الذكي المتعدد الوسائط، وتشجيع قطاعات دولة الإمارات بشكل عام، بما فيها القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.



وذكر: إن مشاريع البنى التحتية، لا سيما الطرق الشريانية التي تتمتع بها دولة الإمارات، تعود بالإيجاب على مجمل مسيرة التنمية المستدامة في مختلف أنحاء الدولة، وإن الهدف منها راحة الناس وتحسين جودة الحياة إلى جانب دعم مستهدفات الدولة في تحقيق الريادة العالمية، وإن الوزارة تعمل على تطوير قطاع الطرق الاتحادية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، بما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة في المسيرة التنموية للدولة، ويدعم مستهدفاتها المستقبلية نحو التحول للنقل الذكي.

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