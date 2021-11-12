500 عائلة إماراتية تستفيد من الفحوصات المجانية لـ «ثومبي»

المصدر: عجمان - البيان

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احتفالاً باليوم الوطني الـ 50، أطلق مستشفى ثومبي الجامعي في عجمان، عروضاً وباقات صحية مجانية، يستفيد منها 500 عائلة إماراتية. وتستمر المبادرة، التي تحمل شعار «صحتك غالية علينا» لـ 50 يوماً، حيث تختتم يوم 31 ديسمبر المقبل. وبهذا الصدد، تم توقيع اتفاقية بين كل من مكتب شؤون المواطنين بحكومة عجمان، ومستشفى ثومبي الجامعي بعجمان.



وتشمل الباقات الصحية، استشارة الطبيب، كما أنها مصممة للاستدلال وتشخيص المشكلات الصحية، ومتابعتها أو الوقاية منها. وسيتم إجراء الفحوصات المختبرية التشخيصية، من قبل مختبرات ثومبي، والتي ستقوم بإجراء ما يصل إلى 73 مجموعة فحوصات، مثل: فحوصات الهرمونات، ونسب الدهون بالدم، وصورة الدم الكاملة، واليوريا، وسكر الدم، والبيليروبين الكلي، ومجموعة الفيتامينات، ومستويات الكالسيوم، وغيرها من الفحوصات.



وبهذا الصدد، قال الدكتور ثومبي محي الدين، الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي، أثناء إطلاق الحملة: لقد تمكنت القيادة الرشيدة، من إحداث تحول كبير وضخم في الدولة، أدى إلى إحداث طفرة في النمو الاقتصادي. واستفاد قطاع الرعاية الصحية بشكل كبير من هذا النمو. فكل شخص على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، لديه الفرصة في التطور والنمو وتحقيق أحلامه. ولطالما آمن قادة الإمارات، برد الجميل للمجتمع، كجزء من ثقافتهم الوفية. ونحن من خلال هذه المبادرة، ننتهج مسار قادتنا، وهذه هي طريقتنا في رد الجميل لمواطني هذا البلد، الذين ساهموا في نمونا، ودعمونا على مر السنين، بالإضافة إلى التزامنا بدورنا الاجتماعي، في تعزيز الوعي الصحي لأفراد المجتمع.



وبدوره، أوضح مكتب شؤون المواطنين في حكومة عجمان، أن الخدمات التي يقدمها مستشفى ثومبي الجامعي شاملة، وذات جودة عالية. فلديهم أطباء ممتازون، وخدمات وأجهزة على أحدث طراز.

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