30287 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد 19» قدمتها الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن تقديم 30,287 جرعة من لقاح «كوفيد 19»، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 21,459,764 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 216.98 جرعة لكل 100 شخص. ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد 19»، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات، والسيطرة على الفيروس.



وإلى ذلك، وتماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد، والمخالطين لهم وعزلهم. أعلنت الوزارة عن إجراء 246,170 فحصاً جديداً على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.



‌وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، في الكشف عن 82 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 740,729 حالة.



وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,142 حالة.



‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 97 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 735,270 حالة.

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