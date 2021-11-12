أكاديمية أبوظبي الحكومية تطلق برنامج «مهارات الإرشاد الأساسية للقادة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت أكاديمية أبوظبي الحكومية، المنصة الحكومية الرائدة لتطوير الكفاءات البشرية في إمارة أبوظبي، والتابعة لدائرة الإسناد الحكومي، برنامج مهارات الإرشاد الأساسية للقادة، الذي يهدف إلى تزويد القادة والمديرين في حكومة أبوظبي، بمهارات الإرشاد، وتنمية المهارات اللازمة للتواصل بطرق أكثر فاعلية مع فرق العمل، للارتقاء بالأداء الوظيفي. ويتيح البرنامج للمشاركين، الفرصة للتواصل عبر الثقافات المختلفة بفاعلية وثقة، وذلك من خلال تطوير مهاراتهم في بيئةٍ آمنة، تحت إشراف الخبراء.



ويستمر البرنامج الذي يتم تقديمه عن بعد لـ 3 أيام، ويتيح الفرصة للمشاركين لإتمام 12 ساعة من الساعات اللازمة لتقديم طلب الحصول على اعتماد الاتحاد الدولي للمدربين. ويساعد البرنامج المشاركين على تعلم كيفية المساعدة بعملية تحديد احتياجات أفراد الفريق، وأهدافهم ودعمهم، لتحقيق التطور على الصعيد الشخصي والمهني.



وقال محمد غياث، القائم بأعمال مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية: نتطلع إلى الترحيب بالمديرين والقادة الموهوبين بحكومة أبوظبي في هذا البرنامج، الذي يعمل على تطوير مهارات التواصل والإدارة لدى المشاركين، ويمكّنهم من تعزيز ثقافة الأداء في جهات عملهم.



وأضاف: يأتي إطلاق البرنامج، في إطار مساعي أكاديمية أبوظبي الحكومية، الرامية إلى تزويد الكفاءات العاملة في حكومة أبوظبي، بالقدرة على التعلم والتطور، وانطلاقاً من إيماننا بأن الكفاءات البشرية، تشكل عاملاً أساسياً في مسيرة نمو ونجاح الدولة، وعليه، فإننا ندعو جميع الموظفين في المناصب الإدارية والقيادية في الجهات الحكومية بأبوظبي، إلى المشاركة في البرنامج، مؤكدين على التزامنا بمواصلة الاستثمار في البرامج التدريبية، والشهادات التي من شأنها الارتقاء بمهارات موظفي حكومة أبوظبي إلى مستوياتٍ جديدة.



ويعمل برنامج مهارات الإرشاد الأساسية للقادة، على تعزيز قدرات المشاركين، وتمكنيهم من تطبيق مهارات الإرشاد والتدريب في جهات عملهم. كما يمكن للمشاركين، إكمال البرنامج، إلى جانب الانتساب إلى برامج التدريب الأخرى التي تقدّمها الأكاديمية.



وتجدر الإشارة إلى أن أكاديمية أبوظبي الحكومية، نجحت في إطلاق أكثر من 23 برنامجاً تدريبياً، لتزويد موظفي حكومة أبوظبي بالمهارات والخبرات اللازمة، لقيادة مسيرة حكومة أبوظبي نحو الخمسين عاماً المقبلة.



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