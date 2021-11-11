محمد بن زايد يرحب باستضافة دولة الإمارات مؤتمر المناخ " COP28 " في عام 2023
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رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بفوز دولة الإمارات باستضافة ، مؤتمر المناخ " COP28 " في عام 2023 .
وقال سموه في حسابه الرسمي على تويتر: " يسعدنا استضافة دولة الإمارات مؤتمر المناخ " COP28 " في عام 2023 .. تنسيق الجهود في العمل المناخي بين دول العالم، فرصة لتعزيز حماية البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ونرحب بالتعاون مع المجتمع الدولي لضمان ازدهار البشرية".