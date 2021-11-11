محمد بن راشد يبارك فوز الإمارات باستضافة مؤتمر المناخ COP28 في عام 2023

المصدر: البيان

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بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ، فوز الإمارات باستضافة أهم مؤتمر عالمي للمناخ COP28 في عام 2023

وقال سموه في حسابه الرسمي على تويتر : " نبارك لدولة الإمارات فوزها باستضافة أهم مؤتمر عالمي للمناخ COP28 في عام 2023 .. اختيار مستحق لدولتنا .. وسنضع كل إمكانياتنا لإنجاح المؤتمر .. وستبقى دولة الإمارات ملتزمة تجاه العمل المناخي العالمي لحماية كوكب الأرض ".

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