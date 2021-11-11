حقائق ومعلومات مهمة عززت استحقاق الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ 2023

المصدر: البيان

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تضع دولة الإمارات العمل المناخي على رأس قائمة أولوياتها، فهي رائدة في العمل المناخي بجدارة واستحقاق وهذه بعض الحقائق والمعلومات المهمة التي عززت استحقاق الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ 2023:

•أول دولة في المنطقة توقع وتصادق على اتفاقية باريس

•أول دولة تلتزم بخفض الانبعاثات الكربونية في جميع القطاعات الاقتصادية

•أول دولة في المنطقة تعلن عن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050

•أول دولة في المنطقة تطبق تقنية التقاط وتخزين واستخدام الكربون على نطاق صناعي

•أول دولة تضيف الطاقة النووية إلى شبكتها الكهربائية

•سباقة لاستكشاف أنواع جديدة من الطاقة صفرية الانبعاثات كالهيدروجين

•تحتضن 3 من أكبر محطات الطاقة الشمسية وأكثرها كفاءة من حيث التكلفة في العالم

•استضافة المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»

• استثمار أكثر من 17 مليار دولار أمريكي في مشاريع الطاقة النظيفة في 6 قارات، من ضمنها مشاريع في 27 دولة جزرية مهددة مناخياً

•توظيف استثمارات مهمة في عدد من المشاريع الكبيرة لطاقة الرياح في المملكة المتحدة بما فيها محطتا دادجن ومصفوفة لندن

•سجل حافل في العمل المناخي وإيجاد الحلول المستدامة المبتكرة على مدى 15 عاماً

•اعتماد نهج متكامل وشامل في العمل المناخي بإطلاق «مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ» بالتعاون مع الولايات المتحدة

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