مجلس إدارة "هيئة المعاشات" يقر ميزانية الهيئة لعام 2022

المصدر: أبوظبي - البيان

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ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية اجتماع المجلس الذي انعقد اليوم الخميس الموافق 11 نوفمبر 2021 بمقر الهيئة في أبوظبي، حيث بدأ الاجتماع بترحيب معاليه بأصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس متمنياً لھم دوام التوفيق والنجاح في عملهم.

وقد شرع المجلس في مناقشة جدول الأعمال حيث صادق على محضر اجتماعه السابق واطلع على الإجراءات المتخذة من جانب إدارة الھیئة بشأن تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه، كما صادق على القرارات والتوصيات الصادرة عن بعض اللجان المنبثقة عنه، وهي لجنة الاستثمار، ولجنة التدقيق الداخلي والمخاطر، كما اعتمد المجلس تحديث ميثاق عمله ومواثيق العمل الخاصة باللجان المتفرعة منه، وهي لجنة الاستثمار، لجنة التدقيق الداخلي والمخاطر، اللجنة العليا للموارد البشرية والمكافآت.

وأقر المجلس خلال الاجتماع ميزانية الهيئة لعام 2022 واعتمد التحديثات على جدول الصلاحيات والمسؤوليات المالية والإدارية، كما استمع لعرض عن مستجدات مشروع التحول الرقمي للهيئة والخطوات المنجزة في هذا الإطار، كما ناقش المجلس المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

ومن الجدير بالذكر أن إحصائيات الهيئة عن شهر أكتوبر 2021 تشير إلى ارتفاع عدد جهات العمل المسجلة في الهيئة إلى (7,072) مقارنة بنحو (6,072) جهة عمل في أكتوبر 2020، كما ارتفع عدد المشتركين إلى (86,360) مقارنة بنحو (84,940) مشترك عن نفس الفترة من العام الماضي.

كما تشير الإحصائيات إلى ارتفاع عدد المتقاعدين إلى (25,367) مقارنة بنحو (24,585) متقاعد عن أكتوبر 2020، كما بلغ عدد المستحقين (17,832) مقارنة بنحو (15,742) مستحق عن نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى مستوى النفقات التأمينية تكشف إحصائيات الهيئة عن أن قيمة النفقات التأمينية للمشمولين بقانون المعاشات بلغت خلال أكتوبر 2021 نحو (390,034,699) درهم مقارنة بنحو (306,773,359) درهم عن نفس الفترة من أكتوبر 2020.

وعلى مستوى الإيرادات التأمينية توضح الاحصائيات أن قيمة الإيرادات التأمينية لشهر أكتوبر 2021 بلغت نحو (375,597,892) درهم مقارنة بنحو (371,595,260) درهم عن نفس الفترة من أكتوبر 2020.

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