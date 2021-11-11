إغلاق جزئي على شارع جسر القصباء بشارع الكورنيش

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة عن إغلاق جزئي على جسر القصباء بشارع الكورنيش - بحيرة الخان - وذلك لإجراء صيانة فواصل التمدد واستكمالاً لتطوير ورفع كفاءة الطرق في إمارة الشارقة، حيث سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من الإغلاق بالاتجاه إلى الشارقة الأحد المقبل 14 نوفمبر الجاري وحتى الأحد الموافق 28 نوفمبر الجاري من الساعة الثانية عشرة صباحاً إلى الخامسة صباحاً.

كما بينت أن المرحلة الثانية من الإغلاق ستكون من الاتجاه إلى دبي بداية من الاثنين 29 نوفمبر الجاري وحتى 13 من ذات الشهر من الساعة الثانية عشرة صباحاً إلى الخامسة صباحاً أي منتصف الليل.

اغلاق كلي

ولفتت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة إلى أنه سيتم إغلاق كلي لشارع المدينة الجامعية باتجاه تقاطع علي بن سالم المزروع (بين منطقتي سمنان والمنطقة الصناعية الخامسة) ضمن المرحلة الأولى استكمالا لتطوير ورفع كفاءة الطرق في إمارة الشارقة، بداية من السبت المقبل وحتى الاثنين 20 ديسمبر المقبل، وذلك لأعمال صيانة الطريق.

ودعت كافة السائقين الى ضرورة استخدام الطرق البديلة واتباع اللوحات المرورية والإرشادية تفاديا لأي اختناقات مرورية، كما تعتذر الهيئة عن أي ازعاج ناتج عن الأعمال.

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