الإمارات تترقب اليوم التصويت على طلبها استضافة مؤتمر COP 28

المصدر: دبي ـ البيان

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من المنتظر أن يعلن اليوم عن البلد الذي سيستضيف الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28 في عام 2023.

وكانت دولة الإمارات تقدمت بطلب رسمي حول رغبتها باستضافة هذا الحدث العالمي إلى كل من أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ورئيس مجموعة آسيا - المحيط الهادئ.

وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، جاهزية الإمارات لاستضافة مؤتمر COP28 في 2023، أكبر مؤتمر عالمي لرؤساء الدول وحكوماتها حول قضايا المناخ والبيئة.

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