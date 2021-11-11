توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً، ورطبا ليلاً وصباح السبت خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س

الخليج العربي: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:51 والجزر الأول عند الساعة 11:10 والجزر الثاني عند الساعة 02:05.

بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:49 والمد الثاني عند الساعة 05:12 والجزر الاول عند الساعة 10:29 والجزر الثاني عند الساعة 22:03.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 32 22 70 25

دبي 33 23 70 25

الشارقة 33 20 70 25

عجمان 32 23 75 25

أم القيوين 33 19 75 25

رأس الخيمة 32 19 70 20

الفجيرة 30 23 75 25

العين 33 21 65 20

ليوا 33 20 65 20

الرويس 31 20 70 30

السلع 32 21 75 30

دلما 32 24 75 30

طنب الكبرى 32 25 75 30

طنب الصغرى 32 25 75 30

أبو موسى 32 25 75 30

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز