الإمارات تستضيف الاجتماع الدولي للجنة جودة الأسلحة و الذخائر

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة الاجتماع الـ35 للجنة "CIP " الدولية لجودة صناعة الأسلحة والذخائر ومقرها العاصمة البلجيكية بروكسل وتضم في عضويتها /14/ دولة.

و أكد اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ في شرطة ابوظبي أهمية تطوير شراكات فاعلة مع الشركاء الدوليين، مشيدا باستمرارية النجاح و التميز الذي تحققه دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات ومن بينها مجال العمل الشرطي والأمني والذي أصبحت تتصدر فيه موقع الريادة والتميز العالمي.

كانت شرطة أبوظبي "ممثلة في قطاع شؤون الأمن والمنافذ" قد تسلمت رئاسة اللجنة في الاجتماع الذي عقد بمدينة ليون الفرنسية في 2018 وانتهت رئاسة الدولة لأعمال اللجنة بعد استضافة إمارة أبوظبي للاجتماع الرسمي الـ /35/ للجنة والذي عقد في فندق فيرمونت باب البحر وأختتم بتسليم الجمهورية المجرية رئاسة الدورة المقبلة لأعمال اللجنة لحين استضافتها الاجتماع الرئيسي للجنة في 2023.

و أوضح العميد خميس راشد الكعبي مدير إدارة الأدلة الجنائية، رئيس الوفد أن دولة الإمارات العربية المتحدة استوفت جميع المتطلبات وتجهيز المختبرات الباليستية عند التحضير للانضمام إلى لجنة C.I.P لفحص جودة الأسلحة والذخائر في عام 2008 و أسفرت تلك المجهودات عن انضمام دولة الإمارات كعضو دائم في اللجنة في عام 2010 منوها إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة العضو والممثل الوحيد في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط بهذه اللجنة.

و ذكر أنه منذ اعتماد مركز أبوظبي لفحص جودة الأسلحة والذخائر بشرطة أبوظبي بتوجيهات من مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ لم يأل جهدا في سبيل تطبيق إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بتصنيع الأسلحة والذخائر في الدولة حرصا على سلامة وأمن مستخدميها والتي تأتي في المقام الأول من أهداف اللجنة الدائمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز