افتتاح "ناشونال أكواريم" في أبوظبي 12 نوفمبر

المصدر: البيان

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يفتح "ناشونال أكواريم"، حوض الأحياء المائية الأكبر في المنطقة، أبوابه في مشروع القناة في أبوظبي في 12 نوفمبر.

ويضم الحوض 60 منطقة عرض ويحتضن أكثر من 46,000 كائن بحري من مختلف الأنواع بما في ذلك أسماك القرش والسلحفاة البحرية وأسماك الراي.

ويأتي هذا المشروع بالشراكة بين دائرة البلديات والنقل وشركة البركة الدولية للاستثمار، ويشكل أحد مشاريع التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص.

وسيتمكن الزوار من الاستمتاع بتجربة الاقتراب من الكائنات البحرية من خلال الغوص والجولات البحرية في قوارب ذات قاع زجاجي.



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