إشادة دولية بجهود الإمارات في مجال التغير المناخي

المصدر: غلاسكو - وام

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عملت دولة الإمارات على حماية البيئة منذ تأسيسها، وفي إطار هذا النهج حرصت خلال العقود الثلاثة الماضية على المشاركة في جهود مواجهة تحدي التغير المناخي حتى باتت بفضل رؤى وتوجيهات قيادتها الرشيدة نموذجاً رائداً عالمياً عبر ما اتخذته من خطوات جادة في العديد من القطاعات.

وخلال أعمال الدورة الجديدة من مؤتمر دول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ «كوب 26» والمنعقد في غلاسكو بالمملكة المتحدة، أعرب عدد من المسؤولين الدوليين عن تقديرهم لجهود الإمارات في مجال العمل المناخي على مدار العقود الماضية، مشيدين بإعلانها التأييد والتعهد بالعديد من الالتزامات التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر ومنها «تعهد القادة تجاه الطبيعة».

والذي يلزم المجتمع الدولي باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة ووضع الطبيعة والتنوع البيولوجي على طريق التعافي بحلول 2030، وإعلان وزارة الطاقة والبنية التحتية خارطة طريق تحقيق الريادة في مجال الهيدروجين وهي خطة وطنية شاملة تهدف إلى دعم الصناعات المحلية منخفضة الكربون، وإعلان زيادة هدف زراعة غابات القرم إلى 100 مليون شجرة بحلول 2030، وغيرها من المبادرات.

إنجازات

وقالت ريتشيل أومامو وزيرة خارجية جمهورية كينيا: «أبارك لدولة الإمارات على هذه الإنجازات ومنها إطلاق مبادرة الابتكار الزراعي خلال مؤتمر «COP26» لزيادة الاستثمار في أنظمة زراعية ذكية مناخياً والتركيز على الإنتاجية في قطاع الزراعة لمواجهة التحديات في التغيير المناخي».

وأكد الدكتور أحمد مهينه وكيل أول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية أن مصر تدعم جهود دولة الإمارات في مجال التغير المناخي إضافة إلى دعم طلب استضافة الإمارات للمؤتمر «COP28»، لافتاً إلى أن الإمارات أعلنت دعمها لملف استضافة مصر للمؤتمر COP27 وهذا يعكس قوة العلاقات التي تربط البلدين.

تعاون

من جهته، قال محمد بن يحيا الكاتب العام في قطاع التنمية المستدامة في وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمملكة المغربية: «إن الإمارات رائدة في مجال الطاقة المتجددة ونحن في المملكة المغربية سعداء بالعمل جنباً إلى جنب في مجال التغيير المناخي ولدينا آفاق واعدة للتعاون مع دولة الإمارات للاستفادة من خبرة الإمارات في مجال الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية».

وأعربت سارة مواريف رئيس وحدة البيئة والتغير المناخي بمديرية الاستدامة والتكنولوجيا في الوكالة الدولية للطاقة عن إعجابها بالمشاريع المستدامة التي تنفذها الإمارات والتي فاقت التوقعات خلال الخمس سنوات الماضية وهذا دليل على إرادة وعزيمة الإمارات للعمل مع مختلف الدول لمواجهة التحديات من خلال التشريعات والابتكار.

وقال جوزيف مكمونيجل الأمين العام للمنتدى الدولي للطاقة: تسعى الإمارات بشكل فعال للانتقال التدريجي للطاقة المستدامة واستغلال التكنولوجيا في الطاقة النظيفة في ظل الطلب المتزايد على الوقود ويجب أن يكون الانتقال للطاقة النظيفة بسلاسة عن طريق التكنولوجيا.

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