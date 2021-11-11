سلطان الجابر يبحث التعاون الاقتصادي والعمل المناخي مع عدد من الوزراء

المصدر: دبي- البيان

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استقبل معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، كلاً من الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، وبراكاش جافاديكار وزير البيئة والغابات وتغير المناخ في الهند، ونائب وزير الطاقة الأمريكي ديفيد تورك، وذلك على هامش مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ (COP26)، والذي تستضيفه مدينة غلاسكو بإسكتلندا.

وقال معاليه، عبر الحساب الرسمي لمكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة: «لقاء أخوي مع سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، خلال مؤتمر @COP26.. الإمارات والمملكة، لديهما روابط تاريخية وثيقة، ونعمل على تعزيز هذه الشراكة، سعياً لتحقيق أهداف الحياد المناخي، وضمان نمو اقتصادي مستدام».

وأضاف معاليه: «التقيت مع براكاش جافاديكار وزير البيئة والغابات وتغير المناخ في الهند، التي تجمعنا معها شراكة وثيقة، نتطلع إلى تعزيزها، من خلال العمل المشترك، لتحقيق أهدافنا في التنمية المستدامة».

وتابع معاليه: «التقيت مع نائب وزير الطاقة الأمريكي، ديفيد تورك، خلال مؤتمر @COP26، وناقشت معه تعزيز التعاون لتسريع العمل المناخي، الذي يخلق فرصاً للنمو الاقتصادي».

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