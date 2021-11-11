انطلاق العرس الجماعي الـ 23 في إمارة الفجيرة يوم 9 ديسمبر المقبل

المصدر: الفجيرة - وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، يقام العرس الجماعي الـ 23 في إمارة الفجيرة يوم 9 ديسمبر المقبل، تزامناً مع احتفالات الدولة بالذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات.

وحثّ عبيد راشد اليماحي رئيس لجنة العرس الجماعي بالفجيرة، الشباب المقبلين على الزواج في إمارة الفجيرة على الانضمام إلى الأعراس الجماعية، لما تقدمه من دعمٍ إيجابي في تخفيف تكاليف الزواج، داعيًا الراغبين في الانضمام إلى العرس الجماعي المقبل التسجيل في الديوان الأميري بالفجيرة.

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