«شؤون المواطنين بحكومة عجمان» يطلق مبادرة «صحتك غالية علينا» بالتعاون مع «ثومبي»

المصدر: عجمان - وام

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أطلق مكتب شؤون المواطنين بحكومة عجمان مبادرة تحت شعار«صحتك غالية علينا» بالتعاون مع مستشفى ثومبي ولمدة خمسين يوماً.

تأتي هذه المبادرة في إطار احتفالات دولة الإمارات باليوبيل الذهبي ومرور خمسين عاماً على تأسيسها وضمن مبادرات مكتب شؤون المواطنين وسعيه الدائم لتقديم المبادرات التي من شأنها دعم صحة مواطني عجمان عملاً بمبدأ الوقاية خير من العلاج للحفاظ على صحة الفرد والمجتمع في بيئة صحية مستدامة لتحقيق الحماية المجتمعية.

وفي هذا الشأن جرى توقيع اتفاقية تعاون بين مكتب شؤون المواطنين بحكومة عجمان ومستشفى ثومبي، وقعها مريم المعمري المدير التنفيذي للمكتب والدكتور عصام سليمان مدير المستشفى، وذلك بمقر المكتب، وذلك سعياً لتقديم الخدمات الصحية الكاملة للمستشفى للمواطنين بعجمان تحت شعار «صحتك غالية علينا».

وتهدف المبادرة إلى الاطمئنان على صحة المواطنين من خلال نتيجة التحاليل والكشف المبدئي الذي سيتم بمستشفيات ثومبي مجاناً لعدد ألف مواطن من حاملي خلاصة قيد إمارة عجمان بواقع (فردين) من 500 أسرة، وما زاد على ذلك يتم بخصم نسبته 50% وفق السعر المعلن للباقات المتوفرة في المستشفى.

وتستمر المبادرة لمدة 50 يوماً وتنطلق اعتباراً من يوم غد الخميس وتنتهي يوم الجمعة 31 ديسمبر المقبل، ويمكن للراغبين في التسجيل المبادرة بالدخول إلى الرابط المرفق في صفحة المكتب الرئيسية الانستغرام «caoajman».

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