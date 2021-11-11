سيف بن محمد ونهيان بن مبارك وراشد بن حميد يعزون فرج الظاهري في وفاة أخيه وابنه

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدم سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش واجب العزاء أمس إلى فرج بن حمودة الظاهري بوفاة أخيه «غانم» وابنه «علي» وذلك في منزل العائلة بأبوظبي.

وأعرب سمو الشيخ سيف بن محمد ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك عن صادق تعازيهما لأسرة وذوي الفقيدين.. سائلين الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

كما قدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، واجب العزاء إلى فرج بن حمودة الظاهري في وفاة أخيه «غانم» وابنه «علي».

وأعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي - خلال زيارته لمنزل العائلة في أبوظبي - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدين.. مشيراً إلى أن المغفور له غانم بن حمودة الظاهري يعد من خيرة الرجال الأوائل، حيث رافق المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في كثير من جولاته الميدانية وكان شاهد عيان على العديد من المواقف المتنوعة وشهد قيام الاتحاد.

وبيّن أن الفقيد عُرف باهتمامه بكل المجالات التطويرية وقطاعات الاقتصاد والنهضة الحضارية، وسعى للمحافظة على التراث وصيانة الرياضات التقليدية والعادات الأصيلة، كما وشهد له بحب الخير واهتمامه بالمجال الإنساني وتقديم الأعمال الخيرية.

وتمنى الشيخ راشد أن يتغمد الله الفقيدين بخالص رحمته ويسكنهما فسيح جناته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء معالي أحمد جمعة الزعابي مستشار رئيس الدولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز