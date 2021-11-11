هزاع بن زايد: بحضور القيادة تكتمل أفراح الخمسين

المصدر: دبي - البيان

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هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة زفافه، مؤكداً أنه بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تكتمل أفراح الخمسين. ودون سموه عبر «تويتر»: «نهنئ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد و150 عريساً من أبنائنا هذا الزفاف الممتد على مساحة الوطن، وبحضور الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد تكتمل #أفراح_الخمسين وبهؤلاء الشباب تزدهي الإمارات وتفخر وتستعد لاستقبال سنوات عامرة بالخير والمحبة والإنجازات».

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