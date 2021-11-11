عبدالله بن زايد: علاقات أخوية راسخة تجمع الإمارات والأردن

المصدر: عمان - وام

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استقبل الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، في العاصمة الأردنية عمان.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ترتبطان بعلاقات أخوية راسخة وعميقة.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وسبل تعزيزها على كافة المستويات وتطوير وتنمية أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات.

ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في مستهل اللقاء لملك الأردن تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم للأردن الشقيق مزيداً من التقدم والنماء.

من جانبه حمل الملك، سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، متمنياً لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وقيادتهما والحرص على تعزيزها وتطوير آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين ويعود بالخير على شعبيهما.

حضر اللقاء معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، وأحمد علي محمد البلوشي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

تعزيز التعاون

إلى ذلك، التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، في عمان أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية بالمجالات كافة في ظل ما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات أخوية استراتيجية وتاريخية راسخة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وأيمن الصفدي حرصهما المشترك على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ومنها الاستثمارية والاقتصادية والسياحية والثقافية والدفاعية.

واستعرض الجانبان مخرجات اللقاء الذي جمع الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في عمان مايو الماضي، وذلك في إطار الحرص على تعزيز أواصر العلاقات الأخوية في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين.

وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وأيمن الصفدي عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية استمرار التعاون والتنسيق بشأنها ومواصلة جهود البلدين من أجل تجاوز التحديات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وخدمة القضايا العربية.

وتقدم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بالتهنئة إلى أيمن الصفدي بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

من جانبه تقدم الصفدي بالتهنئة إلى سموه بمناسبة اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات ونجاح تنظيم الدولة لإكسبو 2020 دبي.

علاقات أخوية

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء أن دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ترتبطان بعلاقات أخوية راسخة وعميقة، مشيراً إلى الحرص المستمر على تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، وأضاف سموه أن دولة الإمارات تثمن الدور الرئيس للمملكة في تعزيز العمل العربي المشترك وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

من جانبه، أكد أيمن الصفدي اعتزاز المملكة بالعلاقات المتميزة مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مثمناً المواقف الأخوية الثابتة للدولة ووقوفها إلى جانب المملكة وتقديم دعمها المستمر لجهودها لتجاوز التحديات الاقتصادية ورعايتها المواطنين الأردنيين المقيمين بها.

حضر اللقاء معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، وأحمد علي محمد البلوشي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

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