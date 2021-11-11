إمدادات طبية إماراتية عاجلة إلى سيراليون

المصدر: أبوظبي - وام

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أرسلت دولة الإمارات طائرة تحمل على متنها 16 طناً من الإمدادات الطبية العاجلة إلى جمهورية سيراليون، للتخفيف من حدة تداعيات الكارثة الإنسانية التي تعرضت لها العاصمة فريتاون، الناجمة عن انفجار في محطة وقود، والذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والإصابات بحروق شديدة، أغلبهم من النساء والأطفال.

وأعربت دولة الإمارات في هذا الصدد عن تضامنها مع حكومة وشعب سيراليون الصديق في هذه الظروف الاستثنائية، مؤكدة حرصها على المساهمة في تعزيز قدرة المستشفيات في العاصمة فريتاون على توفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ومساعدة الأطقم الطبية على القيام بدورها في مثل هذه الظروف الاستثنائية.

وتجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات قدمت 143 مليون درهم، لدعم الجهود والمشاريع التنموية والإنسانية والخيرية في أكثر من 9 قطاعات أساسية في سيراليون.

مذكرة تفاهم

إلى ذلك، وقعت دولة الإمارات وجمهورية سيراليون مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة تستهدف تحسين إدارة دورة العمل التعاقدي للعمال القادمين من سيراليون للعمل في الدولة.

وقع المذكرة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين ورشيد سيساي سفير جمهورية سيراليون لدى الدولة وذلك في معرض «إكسبو 2020 دبي».

كما وقع الجانبان بروتوكول تعاون ثنائي في مجال العمالة المساعدة كملحق لمذكرة التفاهم لتسهيل إجراءات قبول واستقدام العمالة المساعدة من سيراليون إلى الدولة وتوظيفهم طبقاً لأحكام قانون عمال الخدمة المساعدة، ووفقاً للتشريعات واللوائح بجمهورية سيراليون.

وأكد الجانبان أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار حرص البلدين الصديقين على تعزيز علاقات التعاون وتطوير الشراكة المؤسسية لتحسين إدارة دورة العمل التعاقدي لعمال سيراليون في دولة الإمارات.

واتفق الجانبان على تعزيز استخدام التكنولوجيا وتبادل المعلومات والدراسات في مجال العمالة وفقاً لمبادئ القانون والشفافية، والتوظيف العادل والمصلحة المتبادلة فضلاً عن تعزيز التشريعات والأحكام المتعلقة بمكافحة الإتجار بالبشر وتنظيم عمل مكاتب الاستقدام الخاصة، وذلك سعياً نحو تطبيق ممارسات استقدام عادلة وشفافة في نطاق ولايتهما القضائية وضمان الامتثال لأحكام وسيادة القانون من قبل جميع الأطراف الضالعين في عملية استقدام وتوظيف العمال السيراليونيين للعمل بدولة الإمارات.

حضر توقيع المذكرة سيف السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية وعبد الله النعيمي وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية وعدد من المسؤولين من الجانبين.

كما أشاد معالي الدكتور العور بجناح سيراليون في «إكسبو 2020 دبي»، وذلك خلال زيارته للجناح.

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