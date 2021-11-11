نخبة من صانعي السياسات يشاركون في «ملتقى أبوظبي الاستراتيجي»

المصدر: دبي - البيان

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يُنظم مركز الإمارات للسياسات «ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الثامن» في الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من صانعي السياسات والخبراء الاستراتيجيين والباحثين المتخصصين من أنحاء مختلفة من العالم، ويُلقي الكلمة الرئيسة فيه معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وأشارت الدكتورة ابتسام الكتبي، رئيسة مركز الإمارات للسياسات، إلى أن الملتقى يعود هذا العام إلى الانعقاد وجاهياً في إثر انحسار وباء «كوفيد 19» وبَدْء عودة العالم ودولة الإمارات إلى الحياة الطبيعية. وذكرت أن دورة هذا العام ستُولي أهمية خاصة لبحث التهديدات غير التقليدية التي أصبحت تَفوق في خطرها على العالم والمنطقة التهديدات التقليدية.

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