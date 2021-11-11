محمد بن راشد: نبارك لآل نهيان الكرام ولشعبنا في الخمسين أفراحه ومسراته

المصدر: دبي - البيان

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بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لآل نهيان الكرام ولشعبنا في عامه الخمسين أفراحه ومسراته.

ودون سموه عبر «تويتر» أمس: «سعدت اليوم كما سعد شعب الإمارات بزفاف حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان وزفاف 150 شاباً إماراتياً معه.. نبارك لآل نهيان الكرام.. نبارك لـ 300 أسرة إماراتية زواج أبنائها وبناتها.. نبارك لشعبنا في عامه الخمسين أفراحه ومسراته ونسأل الله أن يديم الخير والبركة علينا جميعاً».

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