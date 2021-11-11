لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي تعلن عن توفّر تذاكر الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الخمسين في حتا

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة أن الحفل الرسمي للاحتفال باليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة يوم 2 ديسمبر سوف يُقام في حتا بدبي. وستتاح العروض للجمهور لمدة 9 أيام بدءاً من 4 حتى 12 من ديسمبر، من خلال شراء تذاكر محدودة على الموقع الإلكتروني: www.UAENationalDay.ae. كما تدعو مبادرة اللجنة التي تحمل شعار «خمسون يوماً للخمسين»، الجميع للمشاركة في الاحتفالات من خلال سلسلة من التفعيلات والنشاطات سيتم نشرها بشكلٍ يومي على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة باليوم الوطني لدولة الإمارات @OfficialUAEND. وتدعو المبادرة الجميع للاحتفال ومشاركة تجاربهم من خلال استخدام الوسم #احتفالات_الخمسين.

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