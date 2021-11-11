محمد الشرقي يطلع على مشاريع «الفجيرة للبيئة»

المصدر: الفجيرة - وام

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استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، أصيلة المعلا مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، وخبراء منطقة السلامة والسلطة البيئية المختصة لمدينة روتردام الهولندية.

واطلع سموه على مراحل العمل في مشروع شبكة «الأنف الإلكتروني»، والخطط المستقبلية لتطويره، والتطبيقات الذكية المستخدمة فيه، والتي تدعم عمليات الشكاوى والإبلاغ ومراقبة المناطق الصناعية في الفجيرة.

ووجه سموه بتطوير العمل في المجال البيئي بما يخدم توجهات دولة الإمارات ويدعم رؤية إمارة الفجيرة في هذا المجال الحيوي والحساس وتحسين جودة الخدمات المقدمة فيه.

حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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