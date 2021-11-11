عمار النعيمي يوجّه بـ1.5 مليون لأسر محدودة الدخل

المصدر: عجمان - وام

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ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية اجتماع مجلس أمناء المؤسسة الذي عقد في ديوان الحاكم.. وتم خلاله اعتماد العديد من المبادرات والمقترحات ومنها مقترح الهيكل التنظيمي لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمات القرآن الكريم وسياسة الموارد البشرية واللائحة المالية وميثاق التدقيق الداخلي.

ووجه سمو ولي عهد عجمان رئيس المجلس بتقديم دعم مالي بقيمة مليون و500 ألف درهم للأسر محدودة الدخل والمتعثرين مالياً ضمن «مبادرة مساكن».

ووافق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي في ختام الاجتماع على إقامة عرس جماعي خلال شهر ديسمبر تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الخمسين بمشاركة 50 عريساً ودعمهم مالياً.. ووجه سموه بتقديم مليون درهم للعرسان المشاركين دعماً للشباب المقبلين على الزواج.

حضر الاجتماع الشيخ أحمد بن حميد النعيمي نائب رئيس مجلس الأمناء، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، والدكتور عبدالله محمد الأنصاري، وأحمد إبراهيم الشامسي، والشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية.

ورحب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي في مستهل الاجتماع بالحضور وأشاد بجهودهم وحرصهم على تفعيل دورهم للارتقاء بالأسرة المواطنة المتعففة والمعوزة في إمارة عجمان وأصحاب الهمم وتلبية احتياجاتها من جميع الجوانب وتوفير الحياة الكريمة لها والبحث في القضايا والمعوقات التي تواجه هذه الفئة وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وصدق رئيس وأعضاء المجلس على محضر الاجتماع السابق والتذكير بما ورد به ومنها الدليل الاسترشادي لإدارة أوقاف المؤسسة وتنفيذ جميع القرارات الصادرة بخصوص مشروع تمكين الأيتام.

واستعرضت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي عدداً من المبادرات والموضوعات والمشاريع وما تم إنجازه منها وأهم خطط العمل المزمع تنفيذها وآليات العمل المستقبلية والبرامج المنفذة بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية.

واستمع الحضور إلى نبذة مختصرة من الشيخة عزة النعيمي عن أبرز التعديلات على سياسة الموارد البشرية على أن يبدأ تطبيق السياسة اعتباراً من أول يناير 2022 وأبرز التعديلات على اللائحة المالية، حيث تم بعد مناقشة مستفيضة اعتماد تلك التعديلات، كما عرضت العديد من الموضوعات وآخر مستجدات العمل الإنساني التي من شأنها دعم الجهود الخيرية والإنسانية للأسر المواطنة المتعففة والمعوزة.

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