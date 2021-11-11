راشد النعيمي يفتتح مسجداً جديداً في عجمان

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتح الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أخيراً، جامع عبد الله بن خلفان الشامسي الذي يتسع لنحو 900 مصلٍ ومصلية، وقد أدى مع المصلين، صلاة المغرب في المسجد الجديد، وذلك بحضور الشيخ ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس الديوان الأميري لإمارة عجمان، وعبيد حمد الزعابي مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في عجمان.

ويقع الجامع الذي بني وفق أحدث المواصفات والمعايير بالطراز الحديث خلف نادي عجمان، وقد زودته الهيئة بكامل الخدمات مراعية الجودة وتطبيق أعلى المعايير المتبعة في المساجد من حيث الإنارة والتكييف وجودة الصوت، وملحق بالمسجد مصلى للنساء، والمرافق التي تخدم المصلين، إضافة إلى سكن الإمام والمؤذن.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز