«نسائية دبي» تنظم «أسعدهم تسعد» لكبار المواطنين

المصدر: دبي - وام

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نظمت جمعية النهضة النسائية بدبي زيارة لخمسين من كبار المواطنين تحت شعار «أسعدهم تسعد» بمركز سعادة كبار المواطنين.

تأتي هذه الزيارة تماشياً مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي لقيام الاتحاد وضمن مبادرة الدولة «خمسون يوماً للخمسين». وقام عدد من متطوعات الجمعية بعدة زيارات لمركز سعادة كبار المواطنين محملات بالهدايا بالإضافة إلى تقديم عدد من الأنشطة الترفيهية، تعبيراً عن الشكر والتقدير لهذا الجيل المخضرم الذي عاش مرحلة ما قبل الاتحاد وما بعده.

ولامست الزيارة مشاعر الفرح عند كبار المواطنين الذين أثنوا على ذلك وتفاعلوا مع المتطوعات في أجواء سادها مشاعر المحبة والود.

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