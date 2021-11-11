«مجلس الحكماء» يبحث التعاون مع رابطة العالم الإسلامي

المصدر: روما - وام

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بحث مجلس حكماء المسلمين مع رابطة العالم الإسلامي أوجه التعاون في ترسيخ قيم السلام ومواجهة التطرف في العالم الإسلامي، حيث إن التعاون بين رابطة العالم الإسلامي بصفتها مظلة إسلامية جامعة، ومجلس حكماء المسلمين سيسهم في تنمية المجتمعات الإسلامية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى في العاصمة الإيطالية روما بين د.سلطان الرميثي، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، والدكتور عبد العزيز بن أحمد سرحان، المستشار الخاص للأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، ومدير مكتب الرابطة في إيطاليا.

وأشاد الدكتور عبدالعزيز بن أحمد سرحان بجهود مجلس حكماء المسلمين، في دعم الحوار بين الأديان والثقافات، ومد جسور التعاون بين الشرق والغرب، فيما أكد د.سلطان الرميثي أهمية الدور الاستراتيجي لرابطة العالم الإسلامي في تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول والمؤسسات الإسلامية؛ لتحقيق السلم والاستقرار، ومواجهة التطرف، موضحاً أن الرابطة ومجلس حكماء المسلمين لديهما رؤى متطابقة تجاه القضايا الإنسانية، ورفض العنف.

وقام وفد مجلس حكماء المسلمين بزيارة المركز الإسلامي الثقافي الدولي في إيطاليا، ومسجد روما الكبير.

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