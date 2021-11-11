إعلان أجندة «بودفِست دبي» بمشاركة البودكاسترز وصناع المحتوى الرقمي العرب

المصدر: دبي - البيان

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أعلن نادي دبي للصحافة عن تفاصيل أجندة الدورة الأولى من «بودفِست دبي» الحدث الرقمي الأول من نوعه في المنطقة، وأكبر تجمع للبودكاسترز العرب، والذي تنطلق فعالياته تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، الأحد المقبل بمقر نادي دبي للصحافة في «ون سنترال» مركز دبي التجاري العالمي، وبمشاركة مجموعة من أبرز صناع «البودكاست» والمحتوى الصوتي العربي، وبحضور مؤسسات إقليمية متخصصة في هذا المجال، والذين يجتمعون للمرة الأولى في دبي لمناقشة مستقبل «البودكاست» في المنطقة العربية وسبل تحويل المحتوى الصوتي إلى منتج احترافي ينافس المحتوى العالمي على منصات «البودكاست» المختلفة.

ويناقش الحدث عبر جلساته النقاشية مجموعة من التحديات التي تواجه صناعة المحتوى الرقمي عبر المنصات المختلفة بما فيها عمليات التسويق والترويج واستقطاب الجمهور وقياس الأداء، كما سيشكل فرصة لعرض تجارب صُنّاع «البودكاسترز» العرب، ومناقشة دورهم في صناعة وتقديم محتوى صوتي عربي هادف، ومدى التأثير الإيجابي للمنصات الرقمية في الترويج للتجارب العربية الملهمة.

دور رائد

وحول الموضوعات التي سيناقشها الحدث في نسخته الأولى أكدت ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة أن أجندة «بودفِست دبي» تم اختيار عناوينها بعناية لمناقشة مضمون هذه الصناعة والتحديات التي يواجهها صناع المحتوى الرقمي بتجمعهم للمرة الأولى في دبي من خلال أول تجمع عربي من نوعه للبودكاسترز وصناع المحتوى الرقمي والصوتي.

وقالت بوحميد: تضطلع دبي بدور رائد على مستوى المنطقة في قيادة جهود تطوير المحتوى الإعلامي العربي، ومواكبة التطور الحاصل في التقنيات والوسائط المتعددة المستخدمة في مجال الإعلام وإنتاج المحتوى الرقمي، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة «بودفِست دبي» ليجمع «البودكاسترز» العرب عبر مختلف المنصات للتعرف على رؤاهم والتحديات التي تواجههم والاستماع عن قرب إلى آرائهم حول تطوير الصناعة، وكذلك مناقشة دور المؤسسات في دعم هذا التوجه الإعلامي الجديد الذي تقوده دبي لمستقبل الإعلام العربي.

عقول مبدعة

وأضافت: هناك تطور كبير ومستمر تشهده صناعة المحتوى الرقمي عبر منصات إنتاج المحتوى حول العالم، ولابد لنا كعرب من مواكبة هذا التطور وتقديم محتوى عربي يليق بالحضارة والثقافة العربية العريقة، ولدينا في عالمنا العربي الكثير من المبدعين وأصحاب العقول والأفكار المبتكرة التي يمكنها منافسة المحتوى العالمي بكل سهولة، ولكننا بحاجة إلى العمل معاً لإيجاد منظومة موحدة لترسيخ قواعد هذه الصناعة، والمساهمة في تبادل الخبرات وتنمية المهارات، لتمكين صناعة «البودكاست» الصاعدة بقوة في الشرق الأوسط من النمو على أسس سلمية وقوية.

تطوير الصناعة

ومن جانبها قالت محفوظة بن سلم، مديرة تطوير البرامج والتدريب الإعلامي: إن استراتيجية النادي خلال السنوات المقبلة ستركز مع الشركاء على تطوير العديد من الصناعات المرتبطة بمجال الإعلام، والتي يُشكّل المحتوى الرقمي المرئي أو المسموع جزءاً كبيراً منها، ويعتبر «بودفِست دبي» من بين خطوات عدة سيتخذها النادي في المرحلة المقبلة للعب دور محوري في تطوير تلك الصناعات ومن بينها صناعة «البودكاست» التي تشهد نمواً مطرداً في منطقتنا والعالم.

وأضافت: هناك جهود منفردة يبذلها البودكاسترز وصناع المحتوى الصوتي العرب وبعض الشركات الناشئة المتخصصة في هذا المجال، إلى جانب المنصات المعنية بإنتاج المحتوى.

مستقبل الصوت

وتبدأ جلسات «بودفِست دبي» بجلسة بعنوان «مستقبل الصوت» لمناقشة عوامل جذب الجمهور العربي إلى البودكاست، والتحديات التي تواجه هذه الصناعة التي يعد تحقيق الدخل من الإنتاج أبرزها، كما ستتناول الجلسة الإنتاج الصوتي وحجم المنافسة الموجودة من قبل الوسائط المتعددة والتطبيقات الشهيرة التي من الممكن أن تؤثر على مدى جاذبيته وانتشاره، سيدير هذه الجلسة مدرب الصوت عبد الله البغدادي.

سوق عمل

وتسلط الجلسة النقاشية «البودكاست كسوق عمل» الضوء على الفرص الكامنة لصناع المحتوى الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومدى الحاجة لإنتاج محتوى موسيقي عربي أكثر تنوعاً على منصات البودكاست، كما تناقش ارتفاع الاستهلاك الرقمي للموسيقى وغيرها من أشكال الترفيه بعد جائحة «كوفيد 19»، والفرص المتاحة أمام قطاع البودكاست للتطور كسوق عمل في المنطقة العربية. وتدير هذه الجلسة مايا حجيج، مقدمة بودكاست «قهوة وخبرية».

عوائد الإعلانات

وتحت عنوان «منصات صوتية: نافذة على المستقبل» يناقش «بودفِست دبي»، عوائد الإعلانات ونصيب منتجي البودكاست منها وكذلك المنصّة، والتحديات التي تواجه الاستثمار في صناعة البودكاست العربي، كما ستناقش الجلسة أهم أدوات التسويق وتحقيق الدخل من البودكاست، والتسهيلات والمزايا التي تقدمها المنصات لصناع البودكاست. ويدير الجلسة الإعلامي نور الدين اليوسف، وصاحب بودكاست «كلام أبيض».

مشاركة متنوعة

سيشهد الحدث العربي الأول من نوعه على مستوى المنطقة مشاركة متنوعة من أهم صانعي البودكاست العرب إلى جانب صناع المحتوى الصوتي العربي، بالإضافة إلى مجموعة متميزة من الإعلاميين والمهتمين بهذه الصناعة في المنطقة العربية، كما سيحظى «بودفِست دبي» باهتمام كبرى المؤسسات الإعلامية التي تملك قنوات بودكاست خاصة بها، وفي هذا السياق سيتواجد في الحدث الذي ينظمه نادي دبي للصحافة «بودكاست العربية» و«بودكاست سكاي نيوز عربية»، وهي من بين العديد من المؤسسات الإعلامية العربية التي بدأت مبكراً في إنتاج برامج بودكاست، إلى جانب منصات وبودكاسترز عرب آخرين سيقدمون برامجهم الحية من مقر نادي دبي للصحافة خلال الحدث، حيث يعتمد البودكاست في العالم العربي بشكل أساسي على جهود فردية، وهي مشاريع شبابية بامتياز منتجوها ومستهلكوها من الجيل الشاب وتجذب نسب استماع جيدة.

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