مكتوم بن محمد: دبي تقف على أعتاب مرحلة جديدة

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن القطاع الخاص يشكل مكوناً رئيسياً من مكونات المنظومة الاقتصادية لإمارة دبي، وركيزة أساسية من ركائز تقدمه وازدهاره.

ونوه سموه إلى حرص القيادة الرشيدة على تهيئة كافة الظروف التي تسمح للمؤسسات الوطنية على اختلاف أحجامها، بما في ذلك الناشئة منها والصغيرة والمتوسطة، بالمشاركة الإيجابية في دفع مسيرة التطوير الاقتصادي قدماً، في ضوء الشراكة الطويلة والنموذجية بين القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه أمس مجموعةً من رجال الأعمال المواطنين بمقر ديوان صاحب السمو حاكم دبي، بحضور معالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وهلال المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وحمد بوعميم، المدير العام لغرفة دبي، وعدد من المسؤولين ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية التي يحرص خلالها سموه على لقاء رجال الأعمال وكبار مسؤولي شركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في دبي.

ترسيخ دور القطاع الخاص

وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بسبل ترسيخ وزيادة مساحة دور القطاع الخاص ضمن منظومة العمل الاقتصادي في دبي، في ضوء رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والأهداف التنموية الطموحة التي تشملها مختلف استراتيجيات وخطط التطوير والتنمية المستدامة التي تنشد من خلالها الإمارة الوصول إلى مواقع الصدارة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية، والدور المحوري لمؤسسات القطاع الخاص، لا سيما الوطنية منها، في تحقيق تلك الغايات.

مرحلة جديدة

وقال سموه: «دبي تقف على أعتاب مرحلة جديدة تعزز خلالها من تنافسيتها العالمية، وتؤكد معها موقعها كمركز للإبداع والابتكار وترسخ أسس نجاح نموذجها المتميز للتنمية المستدامة. ولا شك أن القطاع الخاص بكل ما يملك من خبرات وإمكانات وممارسات حوكمة رشيدة، يمثل حجر زاوية مهماً في مسيرة التنمية الاقتصادية في دبي ورفع مستوى تنافسيتها ضمن مختلف المجالات في إطار شراكة تاريخية حرصت حكومة دبي على إحاطتها بكل أشكال العناية والدعم لمزيد من التطور والنجاح.

مشاركة إيجابية

وأثنى سمو نائب حاكم دبي على المشاركة الإيجابية المؤثرة لرجال الأعمال المواطنين والقطاع الخاص في تقديم النموذج والقدوة في المشاركة الإيجابية والدفع في اتجاه تسريع معدلات الأداء الاقتصادي ضمن المسارات الاقتصادية العديدة في الإمارة، والتي تحمل في طياتها المزيد من الفرص الواعدة لهذا القطاع المهم بما يضمه من شركات لها سمعتها العالمية، مؤكداً سموه حرص حكومة دبي على تمكين المؤسسات الوطنية من المشاركة بالحصة الأكبر في مشاريع دبي الكبرى وإفساح المجال كذلك أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنحها المساحة التي تكفل لها الاستفادة من تلك الفرص في تحقيق معدلات نمو قوية تصل بها إلى مصاف الشركات الكبرى والانطلاق إلى العالمية.

ثوابت

وتم خلال اللقاء التأكيد على مجموعة من الثوابت التي تحكم مسيرة العمل الاقتصادي في دبي، حيث نوه سموه إلى أن دور رجال الأعمال الإماراتيين ومؤسسات القطاع الخاص الإماراتي، هو دور رئيسي وجوهري، وتتكامل معه الشراكات القوية التي تجمع دبي مع كبرى المؤسسات العالمية ضمن إطار متوازن يكفل فرص النجاح للجميع.

آراء وأفكار

واستمع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء إلى آراء وأفكار رجال الأعمال واقتراحاتهم بشأن الفرص الواعدة والتحديات القائمة وسبل التغلب عليها، حيث وعد سموه بوضع كل ما تم طرحه خلال الاجتماع من أفكار ومقترحات قيد البحث والدراسة لعمل اللازم حيال تلك المواضيع، وتمكين الشركات العائلية من الوصول إلى أعلى مستويات الأداء.

دعم متواصل

وقال هلال المري: «العمل لا يتوقف لترسيخ مكانة دبي كعاصمة اقتصادية عالمية، مع التزام حكومة دبي بتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة للقطاع الخاص، وسعيها الحثيث لتبني أطر وأنظمة وممارسات جديدة تواكب المستجدات العالمية، ولا شك أن القطاع الخاص لديه فرصة نموذجية لتوثيق الشراكة مع نظيره الحكومي لاكتشاف سبل جديدة لتوسيع نطاق مشاركة مؤسساته في تنفيذ الخطط الطموحة التي تتبناها الحكومة والاستفادة من عمليات التطوير التي تشمل كافة القدرات الاقتصادية للإمارة من أجل تحقيق إنجازات نوعية جديدة تخدم أهداف ومصالح الطرفين.

وأعرب المشاركون في اللقاء، والذين مثلوا العديد من القطاعات المهمة مثل التجزئة والصناعة والأغذية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا والبلوك تشين وغيرها، عن خالص تقديرهم للعناية الكبيرة التي توليها دبي للقطاع الخاص الوطني بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، واعتزازهم بحرص سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على الاستماع لهم ومشاركتهم الرؤى والأهداف الطموحة المنشودة للمرحلة المقبلة.

تدابير

أعرب رجال الأعمال المشاركون في اللقاء عن تقديرهم لما قامت به حكومة دبي من تدابير وإجراءات وما اتخذته من قرارات حاسمة وسريعة أسهمت في دعم أعمال القطاع الخاص ومكنت مؤسساته من تجاوز التحديات التي جلبتها الأزمة العالمية المتمثلة في جائحة كوفيد 19، والتي قدمت من خلالها دبي نموذجاً يحتذى في دعم مجتمع الأعمال في الأوقات الاستثنائية، مؤكدين أنهم لن يدخروا جهداً في سبيل العمل على القيام بأدوارهم على الوجه الأكمل بما يعزز تميز اقتصاد دبي ويضمن له مزيداً من النجاح والتقدم.

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