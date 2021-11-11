شرطة عجمان تكرّم دوريات مرورية للاستجابة للبلاغات المهمة

المصدر: عجمان- البيان

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كرم اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، كوكبة من الدوريات المرورية من إدارة المرور والدوريات، لتحقيقهم معدل زمن استجابة بلغ 30 ثانية في الوصول إلى موقع البلاغات المهمة، لتعزيز المؤشر الوطني لسرعة زمن الاستجابة للحالات الطارئة.

وسلَّم قائد عام شرطة عجمان، شهادات التكريم والمكافآت التحفيزية لكل من الشرطي أول محمد عوض رحمة، الشرطي محمد متوكل آدم، الشرطي حسن علي الناصري، الشرطي ياسين عمري، والشرطي مراد محمد البلوشي.

وأكد أن هذا ضمن مبادرة أبطال الاستجابة المعتمدة من القيادة، وأن أداء أبطال الاستجابة المتميزين، وإخلاصهم وتفانيهم في العمل، وسرعة الوصول إلى موقع البلاغ، وتقديم المساعدة لطالبيها، مقدر من قبل القيادة، وذلك يعزز الأمان في الإمارة، ويدعم ضمان سلامة القاطنين فيها.

من جانبه، أكد المقدم سيف عبد الله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات، أن شرطة عجمان تولي اهتماماً كبيراً في تحقيق مؤشر سرعة زمن الاستجابة، من خلال تطبيق أحدث الأنظمة العالمية التقنية، والاهتمام بموظفي الدوريات المرورية، مشيراً إلى أن هذا التكريم، جاء لتشجيع وتحفيز الموظفين الذين ترتبط مهامهم بمؤشر زمن الاستجابة، لتحقيق التنافس بين أفراد الدوريات ودوريات أمان، ما أدى إلى دعم تحقيق مؤشر سرعة زمن الاستجابة.

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