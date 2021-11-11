بلدية رأس الخيمة تنجز 145971 معاملة خلال 9 أشهر

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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كشفت بلدية رأس الخيمة عن إنجاز 145971 معاملة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، بنسبة نمو 3.32% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك ضمن سعيها الدائم لتقديم أفضل الخدمات التي تسهم في راحة المتعاملين وتحقيق السعادة لهم من حيث إنجاز المعاملات إلكترونياً.وأكد منذر بن شكر الزعابي مدير عام بلدية رأس الخيمة: أن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البلدية شكلت وسيلة فعالة مع بداية انتشار جائحة كورونا، لضمان سلامة العملاء وعدم تعطل أعمالهم.

وأضاف: بلغ عدد الخدمات المنجزة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر 145971 معاملة، تنوعت بين 50050 معاملة خلال الربع الثالث، و49761 معاملة خلال الربع الثاني مقارنة بـ 46160 معاملة في الربع الأول، وجاءت إدارة الأراضي والأملاك في مقدمة إدارات البلدية لإنجاز المعاملات بمجموع 53247 معاملة، تلتها إدارة الصحة العامة بمجموع 37068 معاملة، وقدمت إدارة التخطيط والمساحة 28933 معاملة، وإدارة المباني 24968 معاملة.

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