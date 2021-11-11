اللجنة الفرعية للتركيبة السكانية في دبي تستعرض المبادرات والإنجازات

المصدر: دبي- البيان

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ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس اللجنة الفرعية للتركيبة السكانية، اجتماعاً مع الأمين العام للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية الدكتور سعيد عبدالله، وحضر الاجتماع عائشة عبدالله ميران، مساعدة الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

كما حضر الاجتماع اللواء أحمد عتيق المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ونائبه العميد مروان ناصر مقرر اللجنة.

وجرى خلال الاجتماع، الذي عقد بقاعة السلام بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، متابعة المبادرات والإنجازات والآليات، التي تم تنفيذها في الإمارة، وكان لها الأثر الإيجابي في ما يخص توازن التركيبة السكانية.

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